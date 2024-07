Aggressore su Fb: "Chi passa per me torna a casa senza orecchio"

"Chi passa per le mie mani dopo essere passato per l'ospedale torna a casa con un pezzo mancante...". Così, A.P., 45 anni, esaltava sui social l'aggressione ai danni dell'ex collega che riteneva responsabile di non avergli fatto ancora corrispondere il trattamento di fine rapporto dalla ditta dove lavorava.

L'uomo è stato rintracciato e arrestato su una spiaggia della Calabria dai carabinieri. Il 45enne, inoltre, è risultato avere una lunga serie di precedenti: illeciti in materia di droga, rapina, evasione, ricettazione, furto, estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Dopo l'aggressione i sanitari giudicarono la vittima guaribile in 60 giorni evidenziando anche la compromissione permanente del volto.



