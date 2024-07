Aggredito e colpito guardiano notturno stabilimento balneare

Il guardiano notturno di uno stabilimento turistico balneare è stato aggredito questa notte in via Miliscola a Bacoli, colpito alla testa da due persone con una bottiglia e minacciato con un coltello. La vittima, un 62enne del posto, sarebbe stata rapinata di alcune migliaia di euro. Ripulito anche il deposito dell'attività commerciale. I rapinatori avrebbero preso diverse bevande.

Il 62enne è stato trasferito nell'ospedale di Pozzuoli dove si trova tuttora in osservazione, non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli che hanno avviato le indagini.



