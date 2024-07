Acquedotto romano, al via i lavori di pulizia dalle erbacce

Sono partiti i lavori di pulizia e liberazione dalla vegetazione infestante del manufatto archeologico ai Ponti Rossi, a Napoli, operazione propedeutica al successivo restauro del bene, inserito tra i progetti del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per un importo complessivo di 1,8 milioni di euro.

Della vicenda si sono interessati i consiglieri metropolitani delegati Antonio Caiazzo (Piano Strategico), Antonio Sabino (Patrimonio) e Salvatore Flocco (Protezione Civile), quest'ultimo presente sul posto insieme al presidente della Terza Municipalità Fabio Greco e ai consiglieri Regina Aluzzi e Gabriele Petagna, che avevano seguito anche i sopralluoghi precedenti insieme alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Per lo svolgimento in sicurezza dei lavori di pulizia e liberazione della vegetazione infestante dalle strutture archeologiche, realizzati da una ditta specializzata, è stato predisposto dal Comune di Napoli un apposito piano di viabilità.

La durata dell'intervento è di 7 giorni per la liberazione dalla vegetazione e di complessivi 60 giorni per le attività di rilievo, sondaggio e scavo. Le operazioni saranno eseguite con una piattaforma semovente con braccio telescopico. Le attività di rilievo e di indagine verranno eseguite prevalentemente in orario notturno, in presenza quindi di un ridotto traffico pedonale e veicolare.



