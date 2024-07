A Verdone l'Hirpus d'Oro all'Ariano International Film Festival

Carlo Verdone sarà l'ospite d'onore all'Ariano International Film Festival il 4 agosto, in occasione della serata finale, per la consegna dell'Hirpus d'oro, il riconoscimento dedicato ai grandi maestri del cinema. Nel pomeriggio, nella sala Wertmuller di Ariano Irpino, verrà proiettato Borotalco, film cult del regista.

Attore, regista, sceneggiatore, scrittore, in oltre 45 anni di carriera Verdone ha saputo raccontare i cambiamenti della società e del costume degli italiani con film che hanno fatto la storia della commedia italiana, tra i quali Un sacco bello, Bianco Rosso e Verdone, Compagni di scuola, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Viaggi di nozze, Io loro e Lara, Benedetta Follia. Ha vinto 9 David di Donatello, 11 Nastri d'Argento e 3 Globi d'Oro e ancora Ciak d'Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson e il Premio Hemingway ed è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. È autore dei libri Fatti Coatti (o quasi), scritto con Marco Giusti (Mondadori), La casa sopra i portici e La carezza della memoria (entrambi Bompiani). Ha diretto due opere liriche: Il Barbiere di Siviglia, nel 1992 per il Teatro dell'Opera di Roma, e La Cenerentola, in diretta mondovisione nel 2014. È membro della giuria che assegna gli Oscar.

La sua presenza all'Ariano International Film Festival è attesa con grande entusiasmo sia dai fan che dai professionisti del settore, pronti a celebrare uno dei più grandi attori e registi italiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA