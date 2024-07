Tolleranza zero a Napoli per locali e per chi guida senza casco

Controlli ai locali e tolleranza zero per chi guida senza casco a Napoli: nella notte appena trascorsa i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio che è terminato alle prime luci dell'alba.

le ispezioni - effettuate anche con i militari della Guardia di Finanza, con il personale del dipartimento prevenzione A.S.L.

Napoli 1 e con il personale dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli - hanno riguardato i quartieri Posillipo e Bagnoli dove sono stati controllati diversi locali commerciali.

Sospesa l'attività di ristorazione e di deposito in danno di un locale a piazza Sannazzaro 76. Lì i carabinieri hanno anche sequestrato 80 chili di generei alimentari non tracciati o in cattivo stato di conservazione. Per il titolare una sanzione da 2mila e 500 euro.

Analoga sorte per un ristorante di via Caracciolo 12 dove i militari hanno sequestrato 150 chili di prodotti alimentari non tracciati o in cattivo stato di conservazione.

Per il titolare, in questo caso, una multa da 4mila e 500 euro e la sospensione delle attività di bar, ristorazione e deposito.

Sempre a via Caracciolo, ma al civico 10, i militari dell'Arma hanno sospeso un'altra attività di ristorazione. Per il titolare una sanzione di mille euro.

Controlli a tappeto anche per il rispetto del codice della strada con i centauri senza casco nel mirino. Saranno alla fine 16 gli scooter sequestrati per un totale di 11.500 euro di sanzioni.

Durante la notte sono state denunciate complessivamente 8 persone.

2 persone per evasione, un 54enne di Quarto trovato a Napoli nonostante fosse sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Napoli e un 20enne trovato in possesso di un coltellino a scatto.

Non sono mancati i parcheggiatori abusivi - quattro le persone denunciate - e i ragazzini segnalati alla prefettura trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente: sei.



