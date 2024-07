Spaccio di droga itinerante nelle zone di mare, tre arresti

Spaccio itinerante di droga, in particolare crack, hashish e cocaina, tra Baia Domizia, affollata località balneare del Casertano, e i vicini comuni di Sessa Aurunca e Cellole: è quanto contestato a tre pusher, di 50, 48 e 34 anni, arrestati dai carabinieri su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), due dei quali finiti in carcere e uno ai domiciliari.

Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sammaritana e realizzate dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, è emerso che i tre si approvvigionavano dello stupefacente da altri soggetti di Mondragone e Castel Volturno, quindi raffinavano ulteriormente la droga e la rivendevano a persone del posto e soprattutto ai turisti di Baia Domizia, da cui si recavano dopo aver preso appuntamento telefonico.



