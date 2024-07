Riaperta Fondo Valle Sele dopo incidente

È stata ripristinata poco dopo le 16 la circolazione sulla statale 691 "Fondo Valle Sele" che collega l'Alta Irpinia a Contursi, in provincia di Salerno, e all'autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria. Il traffico era stato bloccato dall'Anas in seguito ad un incidente che ha visto coinvolti due auto e un mezzo pesante all'interno della galleria "Serro dei Porcini", nel territorio del comune irpino di Teora.

Nelle due auto viaggiavano sette persone, tra cui due bambini. Una sola persona è rimasta ferita: si tratta di un 35enne originario della provincia di Cosenza che è stato trasferito con un'ambulanza del 118 in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi. Le altre sei persone sono state visitate sul posto senza dover ricorrere alle cure ospedaliere. I veicoli incidentati sono stati rimossi dai Vigili del Fuoco di Avellino mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA