Perde il controllo dello scooter, 19enne muore nel Napoletano

Grave incidente la scorsa notte a Ottaviano, in provincia di Napoli, dove un 19enne in sella a uno scooter è morto sul colpo dopo essere finito contro uno spartitraffico.

Sul luogo della tragedia, il civico 8 di via Cesare Ottaviano Augusto, sono i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli): il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

I militari dell'arma hanno sequestrato la salma e lo scooter su disposizione dell'autorità giudiziaria.



