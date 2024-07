Parco Vesuvio, denunciato uomo per incendio boschivo

Un uomo è stato denunciato a piede libero per incendio boschivo colposo all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio nel Comune di Terzigno (Napoli). Dopo essere intervenuti sul luogo in cui si sono propagate le fiamme, i Carabinieri Forestali del Nucleo Carabinieri Parco di Ottaviano (Napoli) hanno svolto una attività d'indagine volta ad accertarne la causa e ad individuare il presunto autore grazie al 'metodo delle evidenze fisiche', tecnica che permette di ricostruire l'evoluzione del incendio attraverso tracce che la propagazione del fuoco ha lasciato sulla vegetazione.

Una volta individuato il punto di insorgenza dell'incendio, sono risaliti al presunto autore denunciandolo, oltre ad elevare nei suoi confronti una sanzione amministrativa di 10mila euro.

I Carabinieri Forestali che sorvegliano costantemente l'intero territorio del Parco, ricordano che in questo periodo è vietato bruciare residui vegetali delle lavorazioni agricole ed accendere fuochi di qualunque natura; ricordano anche di adottare tutti i comportamenti volti a prevenire e a scongiurare pericoli di innesco degli incendi e di propagazione delle fiamme. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA