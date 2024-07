Manfredi, dare prospettiva certa agli abitanti delle Vele

"Oggi è una giornata di grande dolore, di grande cordoglio, di partecipazione di tutta la città a questa grande tragedia. Siamo ovviamente vicini alle famiglie, vicini ai feriti che sono ancora in ospedale. Affianco al cordoglio c'è l'impegno rinnovato di risolvere definitivamente un problema che è qui da più di 40 anni e dare una prospettiva certa alle famiglie che vivono oggi nelle Vele che debbono avere, in base al piano che noi stiamo realizzando, una soluzione abitativa dignitosa e definitiva. I lavori stanno procedendo seguendo il cronoprogramma che noi avevamo previsto e che non sta subendo ritardi. Esiste questa fase transitoria che dobbiamo gestire, cercheremo di dare delle soluzioni che siano dignitose, compatibili e sostenibili nel tempo". E' quanto ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dei funerali delle tre vittime del crollo nella Vela celeste di Scampia. "Abbiamo chiesto disponibilità - ha precisato Manfredi - sia alle strutture ricettive, in città e in provincia, sia alle strutture religiose, abbiamo deliberato un contributo di autonoma sistemazione, che può consentire alle persone autonomamente di trovare una sistemazione anche presso familiari, parenti e amici. Noi abbiamo la necessità di seguire tutte le opportunità che ci sono per poter dare una prospettiva.

In base all'esperienza che abbiamo, anche la sistemazione alberghiera può essere sostenibile per un periodo limitato, poi è chiaro che ci vuole una sistemazione abitativa in una casa per dare alle persone una vita normale".



