Incidente sulla A16, un morto e un ferito

Un morto e un ferito lieve: è il bilancio dell'incidente che ha portato alla chiusura temporanea della corsia nord dell'A16 Napoli-Canosa (in direzione del capoluogo campano).

Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti all'interno di una galleria nel territorio del comune irpino di Pietradefusi. Nell'impatto uno dei due autisti, di 45 anni, è morto incastrato tra le lamiere. L'altro autista ha subito lievi ferite. Sul posto Vigili del Fuoco, Polstrada, il personale medico e quello di Autostrade.

Incidente sulla A16, riaperto il tratto autostradale

Alle 20:30 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Benevento e Avellino est in direzione Napoli, chiuso in precedenza a causa di un incidente, avvenuto all'altezza del km 64, nel quale una persona è morta ed un'altra è rimasta lievemente ferita. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta e si registrano 2 km di coda nel tratto compreso tra Grottaminarda e Benevento in direzione Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA