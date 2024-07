Golino, a lezione di dizione con Goliarda Sapienza

Valeria Golino, sguardo dolce, magnetismo e un'aura brillante arriva a Giffoni insieme a Tecla Insolia, Giuseppe Spata e Alma Noce per presentare la nuova serie Sky Original da lei diretta, L'arte della gioia. Tratta dal famoso romanzo di Goliarda Sapienza, racconta la storia di Modesta, una ragazzina della Sicilia di inizio Novecento che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore. La serie tv è tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, scrittrice tra le più significative del Novecento che ha avuto riconoscimento solo postumo e che la stessa Golino ha conosciuto: "Avevo 18 anni era tra le mie prime esperienze da attrice e dovevo interpretare una ragazza della borgata di Roma nel film Storia d'Amore di Francesco Maselli, e mi ha fatto da coach di dizione. Mi ha tolto l'accento napoletano" racconta ora l'attrice alla sua prima serie da regista.

"Quando mi è stato proposto di girare L'arte della gioia - racconta - avevo già letto il libro due volte. Anni prima mi avevano anche proposto il ruolo di Modesta. Poi siamo riusciti a prendere i diritti e ne sono stata felicissima. Dopo sei mesi di scrittura ci siamo resi conto che in due ore di film non riuscivamo a mettere dentro tutto. Abbiamo deciso di farci una serie televisiva che poi è andata sul grande schermo".

Al Giffoni Film Festival Golino è arrivata con tutto il cast che le ha riconosciuto capacità di tenere il set ed entrare in empatia con attori e personaggi. "Valeria è riuscita a creare un equilibrio pazzesco sul set" commenta Giuseppe Spata, che nella serie interpreta l'autista Rocco, e aggiunge ironico: "mi sarei preparato meno se l'avessi saputo! Valeria ti risolve le difficoltà attoriali ancora prima che tu le pensi, e questa rete di salvataggio ti permette un'incoscienza maggiore".

Concorda Alma Noce che interpreta Cavallina nella storia: "Tutto quello che vivevano i personaggi, lei lo viveva già.

C'era piena empatia e ascolto". La protagonista della serie Tecla Insolia ricorda con trasporto i giorni di riprese: "Mentre giravamo, eravamo in bolla temporale che ci ha assorbito totalmente. Quando abbiamo finito di girare c'è stato il timore di non vivere più cose così importanti." Nel cast, Insolia interpreta la spregiudicata, sensuale e coraggiosa protagonista Modesta. Nata da una famiglia povera e in una terra povera, animata dalla voglia di conoscere, amare, di essere libera, è disposta a tutto per raggiungere la sua felicità: "Modesta è una ragazza feroce, ma anche buona. Una ragazza che, come tutti i ragazzi, ha in sé mille contraddizioni. Il suo personaggio è in continua evoluzione - commenta Golino - E' un'antieroina con una grande obliquità. E' difficile trovare nel cinema personaggi femminili così".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA