A Nola intelligenza artificiale per sicurezza in città

L'intelligenza artificiale per lanciare alert in caso di incidenti o superamento della soglia di allarme per assembramento di persone o di traffico veicolare: è quanto previsto da un progetto, che sarà realizzato entro il prossimo dicembre dall'amministrazione comunale di Nola (Napoli), guidata dal sindaco Carlo Buonauro, con il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza attraverso il posizionamento di altre telecamere nelle strade del centro antico. Gli occhi elettronici si aggiungeranno a quelli già installati nelle strade di accesso al nucleo storico della città. Il sistema del progetto "Nola, città più sicura", sarà dotato di software e di soluzioni tecnologiche all'avanguardia che consentiranno non solo il monitoraggio costante del territorio ma anche la riduzione dei tempi di intervento da parte della Polizia Locale, presso il cui comando si trova la control room, e degli altri tutori dell'ordine che potranno ricevere in tempo reale le immagini di interesse pubblico. Il numero delle telecamere installate sul territorio, arriverà in totale a 130. L'intervento è stato reso possibile grazie ad un finanziamento del ministero dell'Interno di circa 138mila e 400 euro, intercettato dall'amministrazione comunale, ed il progetto sarà realizzato dalla CNS Tech spa. E' di Dahua Tecnology Itlay la tecnologia innovativa che implementerà le funzioni di tutela della serenità dei cittadini. I dettagli del progetto sono stati resi noti nel corso di una presentazione cui hanno preso parte, tra gli altri, oltre al sindaco di Nola, anche il consigliere regionale Massimiliano Manfredi, Vittorio Romano e Camillo Mercogliano, rispettivamente procuratore generale e direttore commerciale di CNS Tech spa, Edoardo Cimorelli, project manager di Dahua Tecnology Italy, ed il comandante della Polizia Locale di Nola, Claudio Russo. "La buona qualità della vita dei cittadini - ha detto Buonauro - si raggiunge anche attraverso il pieno godimento del territorio, del centro come delle frazioni.

D'altronde mentre la sicurezza pubblica è affidata allo Stato, il perseguimento della sicurezza urbana vede protagonisti proprio i Comuni". "Si tratta - ha sottolineato invece il consigliere regionale Manfredi - di un importante passo in avanti che va nella direzione non solo della tutela della sicurezza dei cittadini ma anche in quella di un complessivo sviluppo del territorio cui l'amministrazione comunale sta dedicando ogni sforzo. D'altra parte parliamo di una città che la Regione Campania ha individuato tra le 22 città polo per la gestione di fondi comunitari non solo per il proprio territorio ma per l'intera area. Si tratta di un flusso costante di risorse che quest'anno ammonta a circa 15 milioni di euro".



