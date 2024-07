Rifiuti a fuoco in deposito del Casertano

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono impegnati da questa mattina a spegnere un incendio che si è sviluppato all'interno del capannone della GESIA, l'azienda di stoccaggio e recupero dei rifiuti sita nel comune di Pastorano. Non è il primo rogo che coinvolge il deposito della Gesia negli ultimi anni. Sul posto al ci sono due squadre dei pompieri, una proveniente dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Teano, con l'aiuto di due autobotti ed un'autobotte su autoarticolato da 28000 litri di acqua. Le operazioni di spegnimento delle ecoballe sono ancora in corso e una grossa colonna di fumo nero ha invaso tutta l'area circostante. Sono in corso di accertamento le cause che hanno sviluppato il rogo.



