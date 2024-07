Minaccia la ex con il coltello, stalker arrestato nel Napoletano

Sono le 21 e una donna chiede aiuto al 112. Un uomo, un 40enne già noto alle forze dell'ordine, le ha mandato diversi messaggi e minaccia di ucciderla. Passano pochi minuti e lo stalker è sotto casa della 36enne. É armato di coltello e a difendere la figlia c'è il papà che ha 60 anni.

Nasce una colluttazione tra i due e la figlia per salvaguardare l'incolumità del genitore decide di entrare nell'auto dell'ex.

L'auto sparisce ma i carabinieri sono sulle loro tracce. La centrale operativa ha attivato il salva vita sulla scheda sim della donna e fortunatamente lo smartphone è acceso. Il positioning è attivo e alla fine i militari trovano la coppia a Boscoreale, a via Passanti Scafati. In quel luogo lui pretendeva un "ultimo" incontro, un "ultimo" chiarimento. Un ultimo tentativo - con coltello tra le mani - per convincere la 36enne a tornare da lui. Fortunatamente la 'gazzella' è arrivata in tempo e i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno bloccato e arrestato l'uomo che ora è nel carcere di Poggioreale. Il coltello è stato sequestrato. Nell'auto c'era anche una mazza di legno, sequestrata anche quella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA