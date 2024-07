Incendio ad Avellino, evacuate quattro famiglie

Quattro famiglie residenti in un prefabbricato di Avellino sono state evacuate in seguito ai danni provocati da un incendio che si è sviluppato, un'ora dopo la mezzanotte, nell'androne dell"edificio.

L'incendio si è verificato in via Raffaele Pirone, nel quartiere Valle. Sono andati a fuoco rifiuti e materiali vari che erano stati accumulati dai residenti. Le fiamme stavano per raggiungere due bombole di gpl e una di acetilene: provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato l'esplosione. Nel rogo sono andati distrutti tutti gli impianti del prefabbricato costruito nel post terremoto del 1980. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato e della Polizia municipale. L'Arpac ha avviato le verifiche ambientali di sua competenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA