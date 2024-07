Il draghetto Grisù sbarca a Giffoni, tra musical e serie tv

Il coraggioso draghetto Grisù conquista la cittadella del cinema. La commedia musicale coprodotta da Mondo TV e Marco Pagot con la partecipazione di Zdf Studios e Rai Kids, e ispirata al celebre draghetto sputafuoco 'frutto' dell'immaginazione dei fratelli Pagot negli anni '60, e attualmente in onda su Rai Yoyo in una nuova serie in 3d, è protagonista a Giffoni in Sala Lumiere per incontrare i veri protagonisti del festival: i bambini.

Il musical, dopo la presentazione al Giffoni Film Festival, partirà in tour in giro per l'Italia da ottobre e lo farà con le tasche piene dell'entusiasmo raccolto dalle centinaia di giurati che, in sala, hanno potuto assistere ad un assaggio di 'Grisù.

Un drago senza paura!'.

Ad anticipare lo spettacolo, messo in scena in Sala Lumiere in collaborazione la Fondazione Aida, anche la proiezione - in anteprima assoluta - di una manciata di nuovi episodi della serie tv, che arriverà su tutti i piccoli schermi da settembre, sempre su Rai Yoyo. Torna protagonista Grisù, il piccolo e intraprendente draghetto che sogna di diventare un pompiere. Le sue avventure - di quella che nella metà degli anni '60 è stata un'icona del Carosello - lo vedranno ancora una volta fianco a fianco dell'amica Stella: tra giochi e imprese, accompagneranno i telespettatori più giovani in una nuova stagione.



