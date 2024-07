The Jackal a Giffoni, idee, risate e l'incursione di Conte

Si accendono i riflettori sulla seconda edizione di Avrei questa idea, il format in video-podcast targato Giffoni Innovation Hub, che dopo l'ottimo riscontro nella passata edizione, ritorna con tantissime novità a partire dalla conduzione stessa, che dalle mani e voci di Edoardo Ferrario e Valerio Lundini passa adesso a quelle di Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca Fru Colucci, membri di The Jackal, talent factory che, insieme a Giffoni Innovation Hub, firmano in co-produzione questa seconda stagione del format itinerante dedicato ai migliori pitch di film e serie tv.

Ospiti alla cittadella del cinema, Priello, Leone, Balsamo e Fru hanno avuto l'occasione di illustrare il progetto assieme a Luigi Sales, Head of Original Productions, che ha detto: "Partiamo, con questa seconda stagione, da numeri importanti registrati nella prima. Oltre un milione di spettatori sommati tra YouTube e Spotify. Quando abbiamo cominciato a parlare con i The Jackal - prosegue Sales - sono venuti a vedere di persona, da vicino, questo format. Non s'è trattato di un semplice scambio di mail ma di un vero e proprio sostegno, da parte loro, ai ragazzi coinvolti in 'Avrei questa idea'".

Un format itinerante che mette al centro le menti creative dei giovani giffoner. In ciascun episodio, infatti, quattro talenti nascosti, selezionati direttamente da una giuria composta dal team di sviluppo e produzione di Giffoni Innovation Hub, avrà l'occasione di 'pitchare' in appena cinque minuti una propria idea originale per un film o serie tv, aggiungendo anche un racconto del proprio percorso personale. I conduttori animeranno poi l'incontro con i talenti stimolando il dibattito attraverso gli input forniti dalle idee messe sul piatto, approfondendo temi, personaggi e tanto altro.

A Giffoni i ragazzi de The Jackal arrivano forti del successo di 'Pesci piccoli. Un'agenzia. Molte idee. Poco budget', la serie tv prodotta in collaborazione con Mad Entertainment, insieme a Prime Video, e diretta da Francesco Ebbasta. Anche lui, insieme a Priello, Leone, Balsamo e Fru ad incontrare i ragazzi nella sala Truffaut, volando tra le tantissime domande fioccate dalla platea, completamente gremita. All'improvviso ieri c'è stata anche l'incursione di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ospite anche lui dell'ottava giornata del Giffoni Film Festival e, al fianco dell'ideatore Claudio Gubitosi, impegnato in un piccolo tour nella cittadella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA