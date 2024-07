Sciolto Consiglio comunale del Comune di Calvi Risorta

Il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento nel Casertano del consiglio comunale di Calvi Risorta per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Sarà una commissione straordinaria composta da Francesco Massidda, Viceprefetto, dalla Giuseppina Ferri, Viceprefetto, e da Sebastiano Giangrande, Dirigente di Seconda Fascia - Area I, a gestire l'Ente per diciotto mesi.

La decisione del Consiglio dei Ministri arriva dopo gli accertamenti realizzati dalla Commissione d'accesso nominata dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo nello scorso mese di gennaio per verificare l'esistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti con la criminalità organizzata nell'amministrazione comunale; ciò dopo l'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che aveva portato nel mese di novembre 2023 ad arresti e perquisizioni anche al Comune di Calvi Risorta.



