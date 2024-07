Romana Maggiora Vergano, 'L'amore azzera qualsiasi distanza"

"La distanza può essere davvero solo una grande illusione. La distanza dalle cose, dalle persone, dai propri sogni. Tutto è più vicino di quanto immaginiamo". Lo dice Romana Maggiora Vergano che arriva a Giffoni reduce dal grande successo di C'è ancora domani di Paola Cortellesi in cui intepretava Marcella.

"L'amore che proviamo per le persone a noi care e per i sogni che ci portiamo dentro da bambini- spiega - azzerano le distanze. Dobbiamo imparare a stringere questa consapevolezza rinsaldando la presa ogni giorno". Quanto al film di Paola Cortellesi l'attrice spiega di essere molto fiera di averne fatto parte soprattutto perché "ha acceso una luce su un argomento di cui non si parla mai abbastanza. Gli abusi fisici e la violenza psicologica sulle donne, quest'ultima molto più subdola, non devono mai restare nell'ombra".

Il tema di combattere la violenza sulle donne a Giffoni è sempre molto vivo: "La cosa più importante - dice l'attrice ai ragazzi - è creare una rete di persone a cui poter dire tutto e su cui poter sempre contare. Una rete di sicurezza". Importante poi è mai tirarsi indietro: "Ogni piccola rivoluzione giornaliera ha il potere di cambiare il mondo. Tutti noi siamo chiamati a incarnare questo potere per realizzare il cambiamento".



