Pretendono di passare con scooter,minacce a consigliere comunale

Il consigliere comunale di Azione a Ercolano (Napoli), Ciro Santoro, denuncia di essere stato minacciato e insultato, ieri sera, da due ragazzi su un motoveicolo che avevano la pretesa di passare sul marciapiede al Corso Italia, intimandogli di scansarsi. L' episodio è raccontato in un video su Tik Tok dallo stesso consigliere. "Al rifiuto i due hanno iniziato a inveire con minacce" spiega Santoro nel video "Altri cittadini presenti li hanno affrontati con lo sguardo, loro sono scesi dal marciapiede continuando a rivolgersi a me in malo modo e prima di allontanarmi mi hanno sputato addosso". L'episodio è stato denunciato dal consigliere ai Carabinieri della locale Tenenza.

"Una condizione che vive da tempo il corso Italia e non solo e che da anni denuncio in regime di forte collaborazione col collega Piero Sabbarese" commenta Santoro "Non possiamo più essere vittima di un meccanismo dove chiunque crede di essere padrone del territorio e con il suo comportamento la rende sempre più invivibile. Tutto questo sarà portato all'attenzione delle forze dell'ordine con l'augurio e la certezza che a breve qualche intervento possa cambiare la mentalità di chi oggi spadroneggia liberamente sul territorio".

A commentare anche Piero Sabbarese: "E' inaccettabile ciò che è accaduto al mio amico e collega di partito Ciro Santoro, minacciato da due balordi solo perché chiedeva il rispetto delle regole, lasciando libero il marciapiede ai pedoni. Sono anni che denunciamo questa situazione. Scooter che sfrecciano per le strade e sui marciapiedi con conducenti senza casco, fermati sui marciapiedi ostacolando il passaggio di persone anziane e bambini, dove più di una volta è stata sfiorata la tragedia. Una città in balia di questa gentaglia e lo dimostra il fatto che un consigliere che prova a fare il suo lavoro viene aggredito.

Tempo fa mi sono recato dalle forze dell'ordine per rilasciare dichiarazioni spontanee. Bisogna agire, utilizzare il pugno di ferro, le parole non servono più a nulla. I cittadini perbene pretendono una città sicura". (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA