Un vasto incendio si è sviluppato in una torre del Villaggio Coppola, grande complesso residenziale in località Pinetamare, a Castelvolturno, in provincia di Caserta. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stata disposta l'evacuazione dei residenti. Sul posto i vigili del fuoco e anche ambulanze per persone intossicate. Dalla zona si alza una coltre di denso fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza.



