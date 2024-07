Giffoni, grande festa per l'anteprima del magico mondo di Harold

Grande festa ieri sera al Giffoni Film Festival per l'anteprima de "Il Magico Mondo di Harold", diretto da Carlos Saldanha e in uscita nelle sale italiane dal 12 settembre.

Palloncini colorati, coriandoli viola, e gigantografie dei protagonisti sul carpet vestito a festa per le centinaia di ragazzi in attesa della proiezione che, con i colori, hanno potuto lasciare i loro pensieri e i loro disegni su una grande nuvola trasparente.

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, il film è a metà tra Live-Action Family Adventure e Comedy, in cui il regista di Rio e de L'Era Glaciale celebra il potere dell'immaginazione, in un'esperienza magica per tutta la famiglia. 92 minuti in cui i ragazzi sono rimasti incollati alle poltrone perché, quando "con il pastello tutto è possibile", non sono ammesse distrazioni.

Protagonista di questa avventura è Harold, interpretato da Zachary Levi, un personaggio che può dare vita a qualsiasi cosa semplicemente disegnandola con la sua matita viola all'interno del suo libro magico.

Il Mondo Magico di Harold è il primo adattamento cinematografico dell'amato classico per bambini che ha affascinato i giovani lettori per decenni. Dopo essere cresciuto e aver disegnato se stesso fuori dalle pagine del libro nel mondo reale, Harold scopre che la vita vera è piena di lezioni da imparare. La sua fidata matita viola, inizialmente fonte di divertimento, diventa anche uno strumento potente che, nelle mani sbagliate, può causare caos. Sarà necessaria tutta la creatività di Harold e dei suoi amici per proteggere sia il suo mondo immaginario che il mondo reale. Nel cast anche Zooey Deschanel, Alfred Molina, Benjamin Bottani, Camille Guaty, Jemaine Clement, Lil Rel Howery, Tanya Reynolds.

Calorosissima l'accoglienza dei ragazzi al termine della proiezione.



