Padre Fortunato-Realacci, politica risponda a sogni dei giovani

"La politica non tradisca ma risponda ai sogni e alle speranze di questi ragazzi. Una bellissima sala, piena di giovani desiderosi di cambiamento, di ritrovare il senso di comunità, di pace, di fratellanza, di rispetto per l'ambiente". Così padre Enzo Fortunato, coordinatore della giornata mondiale dei Bambini e portavoce della Basilica di san Pietro in Vaticano ed Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, al Giffoni Film Festival.

"Una cosa è certa: Giffoni guarda al futuro, da voce ai giovani, esprime la sana voglia di prendere in mano le redini del loro domani", concludono.



