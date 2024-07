E' stata sedata ma con difficoltà, da parte dei carabinieri, la lite, caratterizzata da un folto lancio di oggetti, scoppiata nella serata di ieri nel campo rom di via Carrafiello, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze: solo un 17enne, rimasto lievemente ferito, è stato trasferito nell'ospedale di Pozzuoli soprattutto per motivi di ordine pubblico. L'emergenza è rientrata dopo circa un'ora.



