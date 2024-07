Il Relax Tour Estivo di Calcutta approda a Paestum

Il Relax Tour Estivo di Calcutta approda domenica 28 luglio a Paestum per la sua tappa conclusiva. Dopo il successo del tour europeo, che ha registrato il sold out al Razzmatazz di Barcellona e all'Olympia di Parigi, Calcutta è tornato con 13 concerti nelle principali città e festival italiani.

Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni così cariche di emozioni, ha portato in giro per il Paese i brani del suo ultimo disco, "Relax", oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. Il Relax Tour Estivo 2024 ha registrato diversi sold out.

"Relax", uscito il 20 ottobre 2023, si è preso la prima posizione in classifica e secondo i dati della Fimi è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d'uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify. Gli ultimi biglietti per il Relax Tour Estivo 2024, organizzato da Live Nation e DNA concerti, sono in vendita su www.calcuttarelax.it, www.dnaconcerti.com e www.livenation.it e saranno disponibili anche al Botteghino dell'Arena dei Templi situato nei pressi del varco su Via Nettuno (all'altezza del n.

2) e aperto domenica dalle ore 15.



