Esce, oggi, il nuovo singolo dell'artista napoletano ExtraPolo, cantato in parlesia, lo slang del dialetto napoletano più diffuso tra i musicisti. Si intitola "Eai", il pezzo hip house, che richiama il suono onomatopetico che vuol dire "hai capito?".

"Avevo voglia di fare un pezzo che facesse ballare, intrattenere, divertire, ma anche dire qualcosa di intelligente come è da sempre il mio stile - dice ExtraPolo".

"Per sovvertire la censura social della causa palestinese si è scelto di diffondere l'immagine dell'anguria, il gergo in strada nasce proprio per non farsi capire da chi non è del gruppo, per non farsi scovare - continua ExtraPolo- ecco, io ho voluto fare un pezzo per ricordare da dove provengo. Canto al popolo, a chi conosce questo linguaggio, ma anche a chi lo trova appassionante".

"Il pezzo lo canto con Ezeeo, un giovane rapper napoletano, con il quale è scattato un amore artistico a prima vista.

Con questo brano, legato fortemente alle mie origini partenopee, spero di far ballare tutti; ora che vivo a New York mi reputo un rappresentante di Napoli nel mondo e invito tutti a conoscerne la bellezza e diciamo che spesso smusso anche quelli che sono certe volte i lati negativi della città, rendendoli più umani."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA