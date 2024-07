Crollo calcinacci da cornicione Galleria Principe di Napoli

Intorno alle 9 di questa mattina, all'interno della Galleria Principe di Napoli, si è verificato il distacco di calcinacci dal cornicione della volta centrale che hanno infranto le vetrate della volta precipitando al suolo in prossimità dell'ingresso da via Broggia. Secondo quanto rende noto il Comune di Napoli Non si sono registrati danni alle persone e ai locali posti all'interno della struttura.

La Polizia Municipale ed i tecnici comunali del Servizio Gestione e Coordinamento Tecnico del Patrimonio sono intervenuti per transennare l'area oggetto del crollo che è stata interdetta al passaggio.

Sarà realizzato un intervento di somma urgenza montando un ponteggio per verificare lo stato di tutto il cornicione della volta e delle zone adiacenti e realizzare quindi tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza della Galleria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA