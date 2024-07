Calcio: Napoli; Di Lorenzo, riconquisterò in campo i tifosi

"C'è grande entusiasmo, tutti mi hanno accolto bene. So che una parte della tifoseria può avere ancora rancore nei miei confronti ma starà a me riconquistare la fiducia di quei tifosi che sono ancora un po' arrabbiati con me.

Ce la metterò tutta". Lo ha detto Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, in una conferenza stampa a Castel Di Sangro, affermando di sapere che ci sono tifosi del club azzurro non hanno più fiducia in lui dopo lo scorso anno. "Non ho mai avuto dubbi sull'amore che ho per il Napoli - ha detto - e per i tifosi. E' stata una cosa dettata dal nervosismo, dall'andamento di una stagione che non riuscivamo a cambiare. Poi ho parlato con la società, sono andato in nazionale, mi sono preso un po' di tempo e poi ho capito che la voglia di rivalsa era maggiore di quella di andare via".

"Ora bisogna parlare poco - ha detto Di Lorenzo - e dimostrare tutto con i fatti. Starà a me riconquistare questa parte di tifosi che è ancora arrabbiata con me per tutta questa vicenda. Ho grande voglia ed entusiasmo per ripartire tutti insieme. Ci aspetta davanti una stagione difficile ma importante per tutti. In città tutti mi accolgono bene, sono contento del coro ricevuto sugli spalti. Fischi col Lecce? Ho provato dispiacere, ma i tifosi sono liberi anche di fischiare. E' stata un'annata storta per tutti, l'importante è che si sia conclusa.

Ripartiamo tutti insieme. Voglio zittire quelli che si sono permessi di andare oltre con commenti e dichiarazioni.

Preferisco parlar poco e parlare coi fatti. Non mi sento vecchio, ho trent'anni. Dopo la stagione passata sembra che non ho più forza o gamba per voi, che non ho più niente, ma io sono pronto a tutto e non mi sono mai sentito scavalcato da nessun compagno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA