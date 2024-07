Autonomia:al via a Napoli campagna referendaria, folla ai tavoli

Al via a Napoli la campagna referendaria contro l'autonomia differenziata. Fin dalle prime ore del mattino, decine di cittadini si sono messi in fila in piazza degli Artisti, al Vomero, per sottoscrivere il referendum che punta ad abrogare la legge. Presenti i segretari generali di Cgil e Uil Napoli e Campania, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati, e vari esponenti politici del Pd come l'europarlamentare Lucia Annunziata e i deputati Piero De Luca, Lello Topo e Sandro Ruotolo, l'assessore al Comune di Napoli Teresa Armato, il presidente del Consiglio Comunale di Napoli Enza Amato, il segretario del Pd di Napoli Giuseppe Annunziata, il consigliere regionale Carmine Mocerino. Presente, tra gli altri, anche lo scrittore Maurizio De Giovanni.



