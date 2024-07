Anas, dal 5 agosto nuovo dispositivo su raccordo Av-Sa

Nuovo dispositivo di transito, a partire da lunedì 5 agosto, in corrispondenza della galleria "Monte Pergola" sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Lo comunica l'Anas.

La nuova regolamentazione, già adottata le estati precedenti, prevede la libera circolazione nel tunnel, in direzione Salerno, tra le 10 e le 14 dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni 15 e 16 agosto.

Potranno circolare anche i mezzi pesanti ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose o infiammabili ai quali sarà anche vietato, nella medesima fascia temporale, il transito in direzione Avellino.

Il nuovo dispositivo è stato illustrato dai funzionari di Anas al Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e ai sindaci di Solofra, Serino e Montoro.



