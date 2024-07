Valeria Golino il 27 luglio al festival "Sorrento classica"

Valeria Golino sarà l'ospite della serata di sabato 27 luglio al "Sorrento classica", festival internazionale di musica diretto dal maestro Paolo Scibilia organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e dalla Città di Sorrento. L'artista si esibirà in un interludio letterario e riceverà anche il premio Sorrento Classica per la cinematografia musicale. La serata è incentrata sull'esecuzione dal vivo dei brani che compongono "Ghost" tredicesimo disco di Maurizio Mastrini, pianista e compositore umbro, anche conosciuto, dagli esordi della sua carriera, come il "Pianista al Contrario". Al suo fianco la Sorrento Classica Festival Orchestra diretta dal maestro Paolo Scibilia.

"Brani profondi ed emozionali - si sottolinea - legati da un filo rosso: l'inconfondibile virtuosismo e ricercatezza artistica del maestro, che fonde i canoni classici con la musica classica contemporanea, arricchiti dall'incredibile capacità di gestire la dodecafonia con estrema armonia, naturalezza e minimalismo".

"Ghost", si aggiunge, "è un connubio di emozioni scalpitanti che si riproducono in musica, esplorando diverse percezioni sensoriali". La musica di Mastrini è legata al titolo "Ghost", perché dedicata, da una parte, al più grande tenore della storia della lirica Enrico Caruso, e dall'altra parte, al maestro Lucio Dalla autore ed interprete della magica ed famosa melodia "Caruso". Il nome "Ghost" è nato spontaneamente, per il carattere etereo del tema ma, allo stesso tempo, passionale, struggente e con un piccolo frammento dell'inciso che ricorda il celebre studio di Chopin "La caduta di Varsavia". Il brano, per il suo carattere romantico, ricorda il film "Ghost", ragion per cui Mastrini ha pensato di racchiudere in esso tutte le emozioni e sensazioni che questo film trasmette. In programma i brani che compongono l'album Ghost che sono: Arcobaleno Tango clandestino, W la vita, Baci, Hugs, Love dream, Amore segreto, Ghost, Freedom, Nostalgia, Giga. Gli arrangiamenti per orchestra sono a cura di Roberto Marino.



