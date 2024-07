Targa dedicata a Totò non si legge, protesta nel Napoletano

Una richiesta al dirigente agli Affari generali del Comune per puntare al ripristino della targa toponomastica che riporta il nome di Antonio De Curtis, il principe della risata Totò, che oggi risulta praticamente illeggibile. Accade a Torre del Greco, dove il docente in pensione Antonio Borriello ha inviato una lettera al dirigente Gaetano Camarda.

"A tutt'oggi - scrive il docente in quiescenza - purtroppo il predetto sollecito non ha ricevuto nessun esito. L'insegna, oltre a restare in condizioni di assoluto degrado, non è più leggibile. Va evidenziato che la targa indica una importante traversa di via Nazionale che conduce ad un popoloso quartiere, nonché alla storica sede della scuola statale Giampietro-Romano".

Borriello auspica "vivamente che si possa al più presto porre rimedio e riposizionare una nuova insegna, sia per il decoro urbano che di agevolare la circolazione viaria, nonché a tutela del ricordo rivolto alla straordinaria arte di Totò, un artista amato da tutti ed ammirato a livello mondiale".



