Peppino di Capri, 85 anni per lo chansonnier napoletano

(di Francesca De Lucia) Champagne per Peppino di Capri: compie 85 anni sabato 27 luglio uno dei grandi interpreti italiani più amati nel mondo, il primo 'rivoluzionario' della canzone napoletana, oltre 65 anni di carriera che si ha sempre voglia di festeggiare. Un compleanno che Peppino, già entrato da tempo nella storia della musica con i suoi quindici Sanremo coronati da due vittorie e il premio alla carriera del 2023, trascorrerà con gli affetti e gli amici più cari sull'amata isola pregustando un 'regalo' davvero speciale.

La sua straordinaria vita artistica sarà raccontata nella attesa fiction Rai, il cui titolo non poteva che essere che 'Champagne', brano evergreen per antonomasia da oltre mezzo secolo. Le riprese del film tv dureranno cinque settimane con set tra l'isola azzurra e Napoli e partiranno già a settembre. E proprio in questi giorni, fino al 4 agosto, è stato aperto il casting per cercare un 'enfant prodige' del pianoforte tra i cinque e gli otto anni, per impersonare il piccolissimo Giuseppe Faiella, questo il vero nome del cantante, che già nel 1943 si esibiva per le truppe americane di stanza a Capri durante la seconda guerra mondiale. La fiction, produzione Rai con O' Groove, sarà diretta da Cinzia TH Torrini, regista che ha già firmato con successo il film dedicato a Gianna Nannini 'Sei nell'anima'. E proprio per l'ultimo album della Nannini, che adora Peppino e il suo swing, di Capri ha firmato il brano 'Stupida emozione'. Un'onda di affetto, stima e popolarità che si rinnova ad ogni apparizione quella verso l'interprete di decine di successi: dalla fine degli anni '50, lanciando nuovi classici come 'Malatia' all'esperienza con i Beatles nello storico concerto di Milano nel 1965, dalle vittorie sanremesi alle tante hit firmate da Mimmo di Francia, non solo 'Champagne' ma anche 'Tu' a 'Me chiamm ammore', 'Magari'. Le sue canzoni, dall'immortale 'Roberta' a 'Let's twist again' (il disco più venduto) ma soprattutto la voce dal timbro unico, hanno segnato un'epoca che non passa di moda, oltre a ricordi, e amori, di almeno tre generazioni. Come è accaduto lo scorso giugno quando l'artista è stato abbracciato dal pubblico di piazza Plebiscito, ospite del concerto di Renato Zero. Insieme hanno cantato 'Luna caprese', inedita delizia che gli assenti possono gustare grazie ai social ufficiali di Peppino.

Tra gli omaggi per gli 85 anni in arrivo anche quello di 'Felicità - La stagione della famiglia', il magazine su Rai2 di Pascal Vicedomini in onda il sabato alle 12. Ma la festa per lo splendido 85enne continuerà. Marisa Laurito, direttrice artistica del Trianon Viviani, ha deciso di aprire la prossima stagione del suo teatro della Canzone napoletana nel cuore di Forcella, venerdì 25 ottobre con una serata speciale dedicata a Peppino di Capri che riunirà numerosi artisti. Tra le prime adesioni che sono pervenute a Laurito che sta organizzando l'appuntamento speciale ci sono infatti Peppe Barra, Eugenio Bennato, Rosa Chiodo, Tullio De Piscopo, Christian De Sica, Enzo Gragnaniello, Lorenzo Hengeller, Pietra Montecorvino e Lina Sastri.



