Napoli: primo allenamento a Castel di Sangro, in 500 allo stadio

Circa cinquecento tifosi hanno assistito, nel pomeriggio, al primo allenamento del Napoli, da oggi in ritiro pre-campionato in Alto Sangro. Dopo l'accoglienza e la sistemazione logistica nell'hotel Acquamontis di Rivisondoli, la squadra si è spostata allo stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro per il primo allenamento.

Fari puntati su Antonio Conte, che è "la vera star del ritiro" come ha rimarcato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Gli azzurri hanno disputato due mini partite, per circa un'ora di gioco, prima di salutare i tifosi. "Quella di oggi è stata una prova generale - ha detto Caruso - ci aspettiamo presenze più significative già da domani per poi raggiungere il picco domenica con la prima amichevole. Gli alberghi sono tutti pieni e l'entusiasmo c'è".

Grande dispiegamento di forze dell'ordine e di volontari. Nel palazzetto dello sport, a pochi metri dallo stadio, dove lo scorso anno era stato esposto il trofeo per la vittoria del campionato, è stato allestito il "villaggio Napoli" con gadget, magliette azzurre e palloni. La squadra lascerà l'Alto Sangro il prossimo 9 agosto.



