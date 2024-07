In Asl Caserta valutazione dei dipendenti diventa digitale

Continua il percorso dell'Asl di Caserta verso la transizione digitale, un rivoluzione che l'azienda sanitaria guidata dal direttore generale Amedeo Blasotti sta portando avanti con il supporto di tre aziende leader dell'innovazione tecnologica e organizzativa, come Oracle, KPMG e Fastweb. Un sostanzioso sostegno alla realizzazione dell'obiettivo sta inoltre arrivando dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, con la sua Missione 6 relativa alla Salute, prevede riforme e investimenti per 15,63 miliardi di euro da indirizzare in particolare proprio alla sanità digitale. La Regione Campania ha infatti sostenuto il progetto di transizione digitale dell'Asl di Caserta con un investimento complessivo di quasi 7 milioni di euro (6.685.767,84 euro), dei quali poco più di sei (6.268.686,76) finanziati proprio mediante l'utilizzo dei fondi assegnati alla Regione dal PNRR. Il primo step di avanzamento del percorso di innovazione digitale riguarda la valutazione delle performance degli operatori sanitari che collaborano con l'ente: sul cruscotto della piattaforma digitale è ora possibile leggere i "punteggi di valutazione" dei professionisti che operano nell'azienda sanitaria di Caserta, si tratta di quasi 5.000 persone, di cui oltre 1.200 sono dirigenti; grazie a tale novità è oggi possibile rendere più efficiente il processo di valutazione delle prestazioni attraverso la revisione dei processi e l'adozione di soluzioni innovative nel rispetto della normativa vigente. Si completa così la digitalizzazione del processo di assegnazione degli obiettivi, monitoraggio e consuntivazione e si elimina completamente la documentazione cartacea, con la possibilità di conservare e analizzare i dati nel tempo, confrontando annualità differenti. "Grazie a queste soluzioni innovative" - spiega Blasotti - "possiamo pianificare, misurare e valutare. Abbiamo la possibilità di verificare attraverso il cruscotto direzionale, e questo vale per tutti gli attori coinvolti e autorizzati, lo stato di avanzamento del processo, con l'accesso a dashboard riepilogative. Dati preziosissimi che ci permettono di avere una valutazione intermedia e di attuare eventuali interventi correttivi per incrementare le probabilità di raggiungere gli obiettivi di eccellenza che ci prefiggiamo. Infine, cosa non meno importante, possiamo rendicontare i risultati ottenuti alla fine dell'anno e utilizzare sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito. Questi dati sono il primo passo per l'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale nelle valutazioni della performance". Il percorso innovativo di transizione digitale dell'Asl di Caserta è stato attivato alla fine del 2023, e nel corso dei prossimi tre anni porterà a un cambiamento profondo nella gestione dei processi interni, e al miglioramento e alla maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi sanitari, che riguardano un bacino di 903.067 abitanti (terza provincia campana e quindicesima in Italia per numero di abitanti) con 104 comuni, e 11 distretti sanitari che costituiscono 11 strutture complesse.



