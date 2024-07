Giovani disabili, a Valva decimo Campo Estivo Ordine di Malta

Comincerà lunedì 29 luglio, nella Villa D'Ayala a Valva (Salerno), il decimo Campo Estivo per giovani disabili dell'Ordine di Malta che fino al 3 agosto riunirà volontari e assistiti di tutta Italia. L'esperienza dei campi estivi italiani, ispirata dai MaltaCamp internazionali, nasce nel 2012, si sottolinea in una nota, "ed è continuata regolarmente ogni estate, ad eccezione dei due anni successivi alla pandemia, con l'intento di regalare una settimana di vacanza a ragazzi con diverse forme di disabilità motorie, sensoriali o psichiche".

I componenti del Comitato organizzatore, presieduto da Lorenza Liguori, insieme con i volontari di protezione civile del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) saranno a Valva da venerdì 26 luglio per poter predisporre l'occorrente, montare tensostrutture, tende e letti da campo, pedane per le carrozzine, tavoli, cucine, servizi e quanto necessario ad accogliere più di 150 persone (50 assistiti o "guest" e 100 "helper" e organizzatori) che arriveranno fra domenica e lunedì.

Le giornate prevedono diverse attività: quelle nel parco della Villa, caratterizzate da momenti di spiritualità e divertimento; e quelle esterne, come la visita alla Certosa di Padula e la giornata al mare. La peculiarità del Campo, rilevano gli organizzatori, "è la capacità di annullare qualsiasi tipo di confine, tra chi aiuta e chi è aiutato, ed è proprio questo che rende possibile divertirsi insieme favorendo un contagio benefico". Oltre al sostegno diretto dell'Ordine di Malta, dell'ACISMOM e del CISOM, che hanno messo a disposizione mezzi di trasporto, civili e sanitari, e materiali tecnici da campo, il Campo, si mette in evidenza, è stato reso possibile dall'aiuto di "tanti benefattori che hanno contribuito con donazioni di prodotti alimentari, bevande, medicinali, beni d'uso, così garantendo la più ampia partecipazione dei giovani senza gravare eccessivamente sulle loro famiglie. Inoltre è stata fondamentale l'attiva partecipazione, materiale e organizzativa, dell'Amministrazione comunale di Valva, e specialmente del sindaco Giuseppe Vuocolo e del consigliere Michele Torsiello, che si sono spesi anche personalmente per trovare le migliori soluzioni logistiche e garantire la sicurezza e la buona riuscita del Campo, garantendo la continua interlocuzione fra istituzioni locali e Comitato organizzatore".





