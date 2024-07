Festa a Giffoni per l'attesa anteprima di Transformers: One

L'attesa è finita per i ragazzi del Giffoni Film Festival che hanno visto in anteprima nazionale il tanto bramato "Transformers: One", film d'animazione, nuovo capitolo animato dell'amata saga dei veicoli mutanti. La pellicola, diretta da Josh Cooley (Toy Story 4) con produttore esecutivo anche Steven Spielberg, sarà nelle sale il prossimo 20 settembre.

Direttamente dalle factory delle meraviglie di Paramount Pictures Italia e Eagle Pictures, sono arrivati sul carpet della cittadella del Cinema di Giffoni le grandi sagome dei transformers, accompagnati dal voice talent Teknoyd, star dei social da milioni di followers. Centinaia i ragazzi accorsi pronti a farsi fotografare con gli iconici robot sul carpet completamente brandizzato. Amatissimo dai giovanissimi, Teknoyd, l'ambasciatore di questo fenomeno globale, ha detto in sala: "Ero un ragazzino vivace e turbolento. Le mie passioni sono sempre state i cartoni animati, gli anime, i manga e soprattutto il modellismo. Da lì poi è cominciata la passione per i videogiochi, che continuo a coltivare e che mi ha reso ciò che sono oggi. Il successo del brand Transformers negli anni? Tutti i ragazzini, e non solo, amano tutto ciò che ha a che fare con i motori, e inoltre si parla di fantascienza e sono certo che chiunque abbia sognato, almeno una volta, di avere come migliore amico un'automobile capace di trasformarsi in un autobot. È questa la chiave del successo dei Transformers".

Primo lungometraggio sui Transformers completamente animato in computer grafica, "Transformers: One" vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth (Optimus Prime), Brian Tyree Henry (Megatron), Scarlett Johansson (Elita), Keegan-Michael Key (Bumblebee), Steve Buscemi, Laurence Fishburne (Alpha Trion) e Jon Hamm (Sentinel Prime). Questo nuovo film racconta la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

La serie cinematografica ha debuttato sul grande schermo con un film animato nel 1986 prima che il regista Michael Bay lanciasse una serie live-action nel 2007 con le star Shia LaBeouf e Megan Fox, Transformers. Il primo film ha incassato 700 milioni di dollari al botteghino e ha generato cinque sequel e uno spin-off. Transformers: Rise of the Beasts, l'ultimo film, è uscito l'estate scorsa e ha incassato 439 milioni di dollari al botteghino globale.



