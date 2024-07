Urta contro auto e si ribalta, muore nell'Avellinese

Nella tarda serata di ieri, in via Roma, a Guardia Lombardi (Avellino), si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di un uomo di 48 anni.

La vittima, originaria della Repubblica Dominicana e residente a Guardia Lombardi, era alla guida di un SUV.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha urtato alcune auto parcheggiate a bordo strada per poi ribaltarsi.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Morra De Sanctis e del nuoco adiomobile della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, nonché i vigili del fuoco e personale sanitario del 118.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi



