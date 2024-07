Sagra del mare a Procida, musica e teatro per la 'Graziella'

Procida 'teatro a mare aperto' per la 74^ edizione della Sagra del Mare dal 26 al 30 Luglio con eventi gratuiti all'insegna della cultura, della musica, della fotografia e delle tradizioni locali.

Il momento clou il 28 luglio, proclamazione della Graziella 2024, un evento che affonda le sue radici nel romanzo "Graziella" di Alphonse de Lamartine. La nuova rappresentante di Procida verrà scelta tra le giovani Procidane (Maria Francesca Peruffo, Cristina D'Auria, Noemi Dell'Amura, Rossella Strazzi, Sara Visaggio, Rossella Esposito di Marcantonio, Teresa Guardascione, Imma Petrilli) e rappresenterà, per un anno intero la protagonista del romanzo, indossando il tradizionale abito (un unicum ripreso anche nel presepe del 700' napoletano) con ricami d'oro.

Dalle ore 20.30 presso la Marina Grande di Procida, ospiti della serata saranno la cantautrice e attrice Simona Boo, il cantautore Maldestro, il trio Suonno d'Ajere, Roberto Colella (frontman del gruppo La Maschera), Ayle (da Amici 2024) con gli interventi comici di Alessandro Bolide, gli attori Daniela Ioia, Nando Paone e Donatella Finocchiaro, presenta Maria Silvia Malvone.

Lunedì 29 luglio in Piazza Marina Grande (inizio ore 20.30, ingresso libero) concerto di RAF. Il 30 Luglio si prosegue con Vale Lambo in concerto (ore 21:00 ).

"Sono felice del grande successo dell'anteprima del 12 Luglio - dichiara il direttore artistico Giovanni Block - Procida per me è Teatro a Mare aperto. Nell'isola, greca nel nome e nel carattere, tutto tra le sue case colorate rallenta, e chi la vive anche solo per pochi giorni è trasportato in una dimensione altra, sognante, eterna e profonda come un Teatro, luogo dell'anima, che ci accoglie tra le sue stradine, portando la nostra mente altrove, permettendoci di sognare. E' così che ho immaginato quest'anno la Rievocazione storica del personaggio di Graziella. Coinvolgendo grandi artisti del Teatro e della Musica nostrana e mettendo in scena due serate (12 e 28 Luglio) che aspirano ad emulare quella bellezza a cui l'isola ci abitua da sempre." Per il Sindaco Dino Ambrosino "La Sagra del Mare ricostruisce uno spaccato della cultura marinaresca e della storia secolare in un fazzoletto di terra".

In Mostra dal 26 luglio le fotografie di Riccardo Piccirillo a Palazzo D'Avalos dal titolo "Nessun Uomo è un Isola", fino al 18 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA