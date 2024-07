Piantagione marijuana in terreno demaniale nell'Avellinese

Nell'ambito delle attività di controllo del territorio tese al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Avellino, i militari della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi, in sinergia con il personale specializzato del Soccorso Alpino e del Reparto territoriale, hanno sequestrato, nel comune di Volturara Irpina una coltivazione di marijuana che insisteva su suolo demaniale.

La piantagione, composta da 38 piante di canapa indiana, è stata sottoposta a sequestro, insieme a dieci grammi di semi di canapa indiana e quattro grammi di sostanza stupefacente pronta al consumo. Sequestrate anche attrezzature per la coltivazione e la produzione. Indagini sono in corso per individuare il responsabile.



