Notte fuori casa per gli 800 sfollati della Vela Celeste di Scampia. 300 di loro potranno rientrare nelle loro abitazioni ma sarà necessario completare le operazioni di messa in sicurezza delle case ed il ripristino della fornitura idrica dopo la rottura di un tubo dell'acqua. Per gli altri 500 si studiano le soluzioni più opportune.

Nel frattempo sono stati resi disponibili le sedi di 5 scuole e sei associazioni. 150 sfollati hanno passato la notte all'interno di alcuni locali nella sede della facoltà di Scienze infermieristiche di Scampia.

Restano stabili, seppur molto gravi, le condizioni delle bimbe di quattro e sette anni coinvolte nel crollo di Scampia insieme e ricoverate all'ospedale Santobono di Napoli insieme ad altre cinque piccole. Le due piccole pazienti, che sin dai primi momenti si sono presentate come i casi più complessi, sono sempre ricoverate in rianimazione con prognosi riservata, e presentano condizioni stabili pur nell'estrema gravità. Le altre tre piccole pazienti, rispettivamente di 10, 2 e 9 anni, ricoverate in ortopedia, secondo quanto si legge nel bollettino del Santobono, sono state sottoposte tutte e tre ad intervento chirurgico, una per frattura di femore esposta, un'altra per frattura chiusa del terzo distale dell'omero sinistro, l'ultima per frattura omero sinistro scomposta prossimale. Una delle tre bambine ricoverate in ortopedia, che aveva riportato anche frattura infossata della sinfisi mandibolare, sarà successivamente sottoposta ad intervento di chirurgia maxillo faciale non appena sarà risolto lo pneumatorace riportato sempre in conseguenza del crollo. Le tre bambine sono al momento stabili. Le ultime due, rispettivamente di 2 e 4 anni, ricoverate in chirurgia di urgenza, sono stabili ed in osservazione; la più piccola ha cominciato ad alimentarsi, l'altra con lesioni multiple continua a non presentare al momento indicazioni chirurgiche, ma è sotto stretto monitoraggio.

Video Crollo Scampia, la disperazione dei residenti: 'Vogliamo rientrare nelle case'







Riproduzione riservata © Copyright ANSA