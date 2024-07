Musica & parole 2024" al via a Paestum e Velia

Dal 26 luglio al 24 agosto, i parchi archeologici di Paestum e Velia faranno da cornice alle grandi stelle della musica italiana, protagoniste della rassegna "Musica & Parole". Nove serate imperdibili dove arte, storia e cultura si fondono per dar vita a una serie di aperture serali straordinarie.

Si parte da Paestum il 26 luglio con il concerto di Anna Oxa, dal titolo "Voce Sorgente". Uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell'acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto. L'artista salirà sul palco non provenendo se non da se stessa, seguendo il percorso naturale della necessità del canto. Come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così l'artista ha un solo canto, per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva. Come se prima non ci fossero mai state né più ci saranno dopo che sono scorse. Non c'è impostazione, l'artista si disimposta ossia inizia da zero, che è l'unico vero, autentico inizio, l'inizio del canto, il primo movimento del canto appena sorto. Una sorgente purezza, appunto. E il canto crea il qui e ora, il luogo e il tempo. Crea smarrimenti e decisioni dell'acqua, del canto, e pendenze e dislivelli e cambi di direzione, e anche ostacoli, che affronta per procedere, e anse e mulinelli e salti e rapide e cascate, e anche il corso ampio e disteso.

Il 27 agosto a Velia arriva Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano. La data di Velia inserita nel tour estivo dell'artista parte dall'uscita del singolo "Non ho bisogno di te" (Columbia Records/Sony Music) su tutte le piattaforme digitali da aprile scorso. Canterà dell'importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita.

"È un tour di apertura con la mia band. Non vedo l'ora. È la parte che mi piace di più del mio lavoro, mi piace cantare per gli altri e con gli altri e sono sempre molto incuriosita dai miei fan. Soffro un po' di più la parte dello studio e incidere i pezzi" A Paestum il 9 agosto sarà la volta di Danilo Rea e Peppe Servillo, con "Napoli Jazz". Il 16 agosto, Nicola Piovani salirà sul palco con "Note a Margine" e, infine, il 23 agosto l'Orchestra Ghislieri di Pavia chiuderà la rassegna di Paestum con "Dei ed eroi. Gli splendori dell'opera barocca tra Napoli e l'Europa".

A Velia il 4 agosto saliranno sul palco Paolo Fresu e Rita Marcotulli, seguiti il 13 agosto da Fabrizio Bosso con il progetto "We Wonder", un omaggio a Stevie Wonder. La voce di Karima, il 17 agosto con "Bacharach Forever" e il 24 agosto Peter Cincotti chiuderà la rassegna.

"Siamo lieti di annunciare il ritorno della rassegna Musica&Parole, un appuntamento estivo atteso e importante per Paestum e Velia, attraverso cui l'archeologia si apre alla musica contemporanea e sinfonica e con esse si carica di energia e significati inediti - afferma Tiziana D'Angelo, Direttore dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia. Le performance di artisti eccezionalmente talentuosi e versatili donano nuova vita alla storia millenaria dei nostri siti. Questi eventi, resi possibili dal Piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, ci consentono di raggiungere un vasto e diversificato pubblico e di rafforzare i legami con le nostre comunità, sia locali che internazionali".



