Gemellaggio tra gruppi Protezione Civile di Brusciano e Faenza

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Brusciano e il Centro Volontari Protezione Civile Faenza ODV hanno avviato un gemellaggio per favorire lo scambio di idee metodologiche e strategiche. Questo accordo mira a condividere esperienze sulle criticità e le buone prassi nella gestione delle strutture di volontariato di Protezione Civile.

Il Sindaco di Brusciano, Giacomo Romano, ha formalmente accettato il progetto di gemellaggio, esprimendo grande entusiasmo. Questo atto ufficiale segna l'inizio della collaborazione. È previsto un tavolo tecnico che pianificherà incontri mensili su argomenti specifici e registrerà le "lezioni apprese". Questo approccio aiuterà a monitorare i progressi e a sostenere lo sviluppo futuro delle due organizzazioni.

Le due associazioni, sebbene geograficamente distanti, sono unite da un forte legame. Il Gruppo di Brusciano, fondato un anno fa in un territorio complesso, e il Gruppo di Faenza, rinato dopo una devastante alluvione, condividono lo stesso spirito di resilienza e motivazione.

"Il gemellaggio è alimentato da una forte determinazione. I volontari sono pronti a dimostrare nuovamente la loro capacità di migliorarsi per servire la comunità. Questa esperienza rafforzerà non solo le due associazioni coinvolte, ma tutto il settore del volontariato di Protezione Civile, promuovendo la collaborazione e l'innovazione", si legge in una nota.



