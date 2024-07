Fise, ecco le candidature di Bartalucci e Pastorino

La Fise del domani: è il titolo del convegno promosso a Napoli occasione scelta per sottoporre ai presenti la candidatura alla presidenza nazionale della federazione italiana sport equestri per il quadriennio 2025/29 di Duccio Bartalucci e quella alla guida del comitato regionale Campania per lo stesso periodo di Paolo Pastorino.

Ad aprire i lavori Gianluca Caracciolo, che ha poi ceduto la parola a Bartalucci: "La Campania mi è particolarmente cara - le sue parole - anche perché ho avuto la fortuna di vincere tanto in questo territorio e ho ricevuto enormi gratificazioni da parte del pubblico e dei tanti amici conosciuti nel mondo dell'equitazione. Oggi avvertiamo la necessità di cambiare la Fise e da quello che riscontro siamo in tanti a volerlo".

Il candidato alla presidenza nazionale della Fise ha poi posto l'accento sulla validizzazione da parte del Coni dei criteri applicativi utili per poter usufruire del voto elettronico in occasione della prossima tornata elettorale per il rinnovo delle cariche federali: "È un passo importante verso il futuro delle federazioni nazionali. Finalmente si concretizza una grande opportunità, per la quale come 'La fise del domani' ci siamo battuti in maniera energica. Questo nuovo sistema di votazione renderebbe la procedura più democratica e trasparente, consentendo inoltre un grande risparmio, sia per gli elettori sia per la federazione. Soldi che potrebbero essere invece utilizzati a sostegno dell'attività sportiva e di formazione e sportiva".

Poi è toccato a Paolo Pastorino, veterinario ippiatra, fiduciario Fise dal 1995, veterinario delegato Fei dal 2002, che ha detto di avere "accettato con orgoglio la sfida per la sua presidenza del comitato regionale Campania per il prossimo quadriennio olimpico". Pastorino ha esortato i presenti a recarsi "a Roma il 9 settembre a votare per Duccio Bartalucci, grande persona, che conosco dal 1997 con la sua scuola per cavalieri, grande lavoratore e professionista".

Il candidato alla presidenza del comitato campano Fise ha quindi illustrato alcuni punti del proprio programma: "Benessere del cavallo, programmi equestri per la formazione dei giovani ed un'attenta valutazione della programmazione sportiva degli eventi, in modo da evitare ad esempio che per il futuro ci si trovi a volte a gareggiare in orari improponibili, spesso anche alle 14 nel periodo estivo, mettendo a rischio la salute di cavalli e cavalieri, senza che nessuno si preoccupi di intervenire, anteponendo quasi sempre la ragione economica a quella della salute e del benessere dei binomi in gara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA