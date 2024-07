Camion si ribalta, autista in ospedale nell'Avellinese

Un autocarro si è ribaltato nella tarda mattinata mentre scaricava del terreno in un fondo agricolo privato nel territorio del comune di Montemarano, in provincia di Avellino. L'incidente si è verificato in contrada San Giovanni e Paolo. L'autista, un 60enne del posto, è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale ad Avellino da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della locale Stazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA