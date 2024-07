Ad Agerola la Banda Musicale dell'Aeronautica Militare

Un nuovo appuntamento nel programma di "Agerola sui Sentieri degli Dei - Il Festival dell'Alta Costiera Amalfitana": giovedì 25 luglio con la Banda Musicale dell'Aeronautica Militare, diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano nella suggestiva cornice del Parco Colonia Montana (Agerola).

Tutti gli artisti che hanno calcato e calcheranno i palcoscenici del Festival sono motivo di orgoglio e rendono onore alla memoria di chi ad Agerola ha trovato ispirazione per i propri capolavori, in primis Salvatore Di Giacomo, Francesco Cilea e Roberto Bracco, cui sono dedicati i tre premi assegnati rispettivamente a Colapesce Dimartino, alla Banda Musicale dell'Aeronautica Militare e al Banco del Mutuo Soccorso, con l'aggiunta di altri due riconoscimenti: Agerola alla carriera destinato a Maurizio Vandelli e il Premio Speciale Festival Agerola che sarà consegnato a Dargen D'Amico.

La Banda Musicale dell'Aeronautica Militare nasce a Roma nel 1937 sotto i migliori auspici e la benedizione del maestro Pietro Mascagni, che assistette al suo primo concerto dato in forma privata per le Alte Autorità della neonata Regia Aeronautica.

La Banda diffonde per il mondo la tradizione musicale italiana e le istanze di una forza armata fregiata già da numerosi primati di volo. Il primo concerto pubblico diffuso in onde medie, fu il 20 settembre 1937, sotto la guida del primo direttore, il maestro Alberto Di Miniello, autore della Marcia d'Ordinanza dell'Aeronautica Militare, che ancora oggi viene eseguita in apertura di tutti i concerti.

La Banda, che volge le sue funzioni partecipando alle cerimonie istituzionali di più alto profilo, nella sua lunga storia si è esibita sui più prestigiosi palchi internazionali, partecipando, negli ultimi anni, anche a festival come Romaeuropa Festival, Ravenna Festival, Festival Settembre Musica di Torino, Festival della Valle d'Itria, Mascagni Festival di Livorno.

In occasione del festival di Agerola, il programma della Banda Musicale dell'Aeronautica Militare spazierà da Giuseppe Verdi a Raffaele Gaizo, da Francesco Cilea a John Williams e Philip Sparke.

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del "Festival Agerola, sui sentieri degli Dei", questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all'impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Non perdetevi suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all'insegna della "Radio bellezza", progetto ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro, Gianni Sergio, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.



