'Startup Beach Party', evento per 'ricaricare' l'innovazione

Si chiama Startup Beach Party ed è un evento di "decelerazione, detox e relax" promosso il primo agosto a Paestum-Capaccio (Salerno) da NAStartUp. "D'estate le startup continuano a lavorare e per farlo in maniera sana, in un contesto economico globalizzato senza pause estive" spiega l'ideatore Antonio Prigiobbo, designer dell'innovazione e direttore di NAStartUp, acceleratore dell'ecosistema delle startup, delle startup e degli investor.

La giornata di 'Full Relax' sarà al Lido Conchiglia, storica struttura turistica e balneare a Paestum-Capaccio. Pasquale Senatore, imprenditore 'seriale' e cofondatore della startup Biancamore, afferma: "Da anni abbiamo trasferito l'esperienza della nostra startup nell'azienda di famiglia, unendo tradizione e innovazione nel rispetto della sostenibilità e della storia locale. Con mia sorella Daniela, ceo di Biancamore, e un team sempre più forte, porto avanti d'estate il 'doppio lavoro' e il 'doppio impegno' con la mia famiglia, innovando sia un progetto storico che una startup. L'innovazione salvaguarda la storia e disegna il futuro".

Tutte le startup che hanno partecipato ai recenti appuntamenti di NAStartUp riceveranno uno special pass per trascorrere tutta la giornata in maniera "open e free". Per le altre startup del network/community, sono in palio posti ai primi prenotati e saranno riservati degli accessi per chi desidera partecipare a una sessione esclusiva di networking al tramonto. Prigiobbo conclude: "Lo special sarà un'occasione per mettere a nudo l'ecosistema dell'innovazione e delle startup, riflettere su nuove sfide con partner e sponsor del nuovo programma di NAStartUp, in vista delle nuove avventure da settembre 2024".





