Sbandieratori di Cava conquistano la "Tenzone Aurea 2025

Gli Sbandieratori "Torri Metelliane" di Cava de' Tirreni (SA) hanno vinto nella giornata di ieri la "Tenzone Argentea" dei Campionati nazionali, conquistando la Serie A1 e la "Tenzone Aurea 2025".

Tra i primi a complimentarsi, il sindaco della città metelliana, Vincenzo Servalli che ha detto: "Orgoglioso di questi splendidi ragazzi. Le mie congratulazioni al presidente dell'Associazione Dino Di Marino che, con la passione che lo contraddistingue, porta avanti con i suoi ragazzi la storia ed il folklore della nostra città. Ad maiora semper".

I neo promossi in A1, dopo il prestigioso riconoscimento, nella serata di ieri sono arrivati nella sede del sodalizio, in piazza Duomo, per festeggiare insieme ai concittadini l'ambito titolo.



