Santobono Pausilipon, 65mila euro donati per lotta a sarcomi

Sessantacinquemila euro per la Fondazione Santobono Pausilipon, in prima linea nella ricerca scientifica e nelle cure avanzate per i bambini affetti da sarcomi. Villa Avellino, in collaborazione con Rossella e Brunella Argentino di Halo Eventi, ha ospitato il Secondo Memorial Carmine Franzese, voluto da Paolo Franzese e Antonietta Sandoli, genitori di Carmine, celebrazione della vita e un inno alla speranza, nonostante la tragica perdita del loro figlio.

Con la direzione artistica di Sergio Marra, hanno partecipato Raoul Swing Orchestra, Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Monica Sarnelli con Fuliggine, Ciccio Merolla, Depo, Yuliya Mayarchuk, Robert Visco, Salvio Annunziato, Mago Marfi e le conduttrici Rosaria De Cicco e Mariasilvia Malvone. Il ricavato della serata è stato devoluto interamente. La somma si aggiunge ai 55.000 euro raccolti durante il primo memorial, celebrato meno di un anno fa.

Uno degli annunci più significativi è stato quello del Dottor Rodolfo Conenna, direttore generale dell'AORN Santobono Pausilipon, che ha presentato il progetto del Centro Sarcomi, punto di riferimento per la diagnosi precoce e le terapie personalizzate, grazie alle sinergie generate dalla dedizione del compianto Dottore Massimo Abate con l'Istituto Nazionale Tumori.

Paolo Franzese e Antonietta Sandoli stanno già lavorando al Terzo Memorial Carmine Franzese con l'obiettivo di continuare a raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica.Il femore di Carmine, inizialmente trattato come una semplice frattura, ha trovato una diagnosi accurata solo grazie all'eccellenza medica del Santobono Pausilipon. I fondi raccolti saranno cruciali per sostenere la ricerca sui sarcomi e sviluppare nuovi protocolli terapeutici.



